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На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Инцидент произошел на станции Иркутск-Сортировочный. «По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием», — сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что по факту произошедшего комиссия округа проводит проверку совместно с правоохранительными органами.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший солдат находился на срочной службе.

РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.

Как сообщил источник агентства «Интерфакс-Сибирь», солдат покончил жизнь самоубийством. При этом, отметил он, следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Об этом также пишет «Вести-Иркутск».

В октябре погиб военнослужащий, который проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения. Согласно официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Однако родственники солдата обнаружили на выданном им теле скрытые грим и синяки. Адвокат семьи военного Сергей Грошев сообщил РБК, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Теги: Иркутская область, солдат, оружие, новости РБК
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