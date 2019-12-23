Из воинской части в Карелии с ранением госпитализировали военнослужащего

Из воинской части в Карелии с ранением госпитализировали военнослужащего

Военнослужащий в Карелии получил огнестрельное ранение вследствие неосторожного обращения с оружием в одной из воинских частей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

По данным Минобороны, пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ранения военнослужащего.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что раненый — солдат-срочник, который получил ранение в челюсть.

12 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщил о гибели военнослужащего в Иркутской области. Военные заявили, что солдат, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Источник агентства «Интерфакс-Сибирь» сообщал, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством.