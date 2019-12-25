Минтруд получил письмо о «новогоднем капитале» для одиноких пенсионеров

В Министерстве труда получили письмо депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышева с предложением ввести дополнительные выплаты к Новому году для одиноких пенсионеров. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Согласно предложению Чернышева, называться эти выплаты будут «новогодний капитал».

По мнению депутата, на эти субсидии одинокие пенсионеры смогут приобрести необходимые продукты без ущерба для своего бюджета, а государство таким образом сможет предоставить пенсионерам возможность «провести праздники так, как им захочется».

Определить сумму «новогоднего капитала» Чернышев предлагает в зависимости от средней пенсии в регионе.