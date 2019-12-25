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В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России дополнительные выплаты для одиноких пенсионеров — «новогодний капитал». Свое предложение он направил министру труда Максиму Топилину, сообщил RT со ссылкой на копию документа.

«Новогодний капитал» будет выплачиваться одиноким пожилым россиянам, чтобы они могли купить все необходимое для праздника, в том числе продукты, без ущерба для своего бюджета. Таким образом государство даст пенсионерам возможность «провести праздники так, как им захочется», говорится в обращении.

Размер «новогоднего капитала» при этом не называется. По мнению Чернышова, его нужно привязать к средней пенсии в регионе.

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Ранее Пенсионный фонд объявил сроки выплат январских пенсий. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства начнут зачислять с 30 декабря. Тем, кто получает выплаты через «Почту России», пенсию доставят по стандартному графику начиная с 3 января 2020 года.

Теги: Госдума, пенсионеры, Новый год
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