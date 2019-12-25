Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Уголовное дело из-за первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь возбудила подконтрольная властям Украины прокуратура Автономной Республики Крым по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

По словам сенатора Джабарова, ситуация вокруг Крыма не пересматривается. «Крым — это регион Российской федерации, и поезда проходят по мосту в соответствии с нашими распоряжениями. Это наша территория, наш мост, наш поезд, и вмешательство другого государства в наши внутренние дела недопустимо», — заявил он РБК, добавив, что расписание движения поездов по мосту из-за уголовного дела не поменяется.

«Никаких последствий это уголовное дело иметь не будет, но они о себе заявили. Реагировать на это мы не собираемся», — сказал РБК член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. По его словам, мост планировали построить «на протяжении столетий», а во времена нахождения Крыма в составе Украины даже закладывался камень для его строительства. «Вместо того чтобы выразить положительные оценки того, что по крымскому мосту прошел поезд, они принимают решение о возбуждении уголовного дела», — заметил он.