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Политика ,  
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Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Уголовное дело из-за первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь возбудила подконтрольная властям Украины прокуратура Автономной Республики Крым по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины). 

По словам сенатора Джабарова, ситуация вокруг Крыма не пересматривается. «Крым — это регион Российской федерации, и поезда проходят по мосту в соответствии с нашими распоряжениями. Это наша территория, наш мост, наш поезд, и вмешательство другого государства в наши внутренние дела недопустимо», — заявил он РБК, добавив, что расписание движения поездов по мосту из-за уголовного дела не поменяется. 

«Никаких последствий это уголовное дело иметь не будет, но они о себе заявили. Реагировать на это мы не собираемся», — сказал РБК член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. По его словам, мост планировали построить «на протяжении столетий», а во времена нахождения Крыма в составе Украины даже закладывался камень для его строительства. «Вместо того чтобы выразить положительные оценки того, что по крымскому мосту прошел поезд, они принимают решение о возбуждении уголовного дела», — заметил он.

На Украине возбудили дело после проезда поезда по мосту в Крым
Общество

Поезд «Таврия» отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга и прибыл в Севастополь утром 25 декабря. На вокзале в Севастополе организовали торжественную встречу состава: на перроне выстроились моряки, сразу после прибытия люди начали танцевать под музыку из песни «Смуглянка».

Теги: Россия, Украина, Крым, новости РБК
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На Украине возбудили дело после проезда поезда по мосту в Крым
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Появилось видео прибытия проехавшего Крымский мост поезда в Севастополь
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Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь
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