Немецкое СМИ сообщило о «репетиции» наступления на Россию стран НАТО

В ходе учений НАТО «Защитник Европы — 2020» пройдет самая масштабная переброска американских войск в Европу за последние 25 лет, сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Официально это учения США, но фактически страны НАТО репетируют наступление в возможной общей войне против России», — пишет издание.

По его данным, американских военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и страны Прибалтики, «как можно ближе к границе с Россией». Из США в Европу перебросят 20 тысяч военнослужащих. Также в учениях участвуют военные из 18 стран, сообщает газета.

Ранее стало известно о запланированных на 2020 год совместных учениях Украины и НАТО в Черном море. На учениях под названием КОР-2020 будет отрабатываться противостояние гибридным угрозам, рассказал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.