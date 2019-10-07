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Политика ,  
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В Европе под руководством США пройдут крупнейшие за 25 лет военные учения
Пентагон анонсировал крупнейшие за последние 25 лет совместные военные учения со странами НАТО в Европе. В бундестаге призвали отказаться от маневров, которые могут вызвать негативную реакцию России
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В начале следующего года США направят в Европу три танковые бригады и тысячи военнослужащих других родов войск. Они примут участие в крупнейших на континенте военных учениях под руководством американских военных за последние 25 лет. Об этом сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

В пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) рассказали, что в следующем году на территории Европы состоятся учения Defender Europe 2020. Они будут проходить в десяти странах, но основные состоятся в Германии и Польше.

В учениях будут задействованы 37 тыс. военнослужащих, в том числе 20 тыс. американских солдат. Военная техника начнет поступать в Европу в феврале, а учения пройдут в апреле и мае.

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«Подготовка заключается не только в том, чтобы правильно расположить войска на всем театре боевых действий, но и в том, чтобы проявить нашу способность быстро получать и объединять военные мощности с нашими собственными силами и силами наших союзников и партнеров», — заявил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

По данным немецкого издания Spiegel, Германия станет логистическим центром учений. В маневрах примут участие военные из 19 стран НАТО, отмечает газета. «Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации. По-видимому, слово «деэскалация» отсутствует в словаре НАТО», — заявил член комитета бундестага по обороне Александр Ной, призвав официальный Берлин отказаться от участие в этих учениях и не предоставлять территорию страны для их проведения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: учения, военный контингент, США
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