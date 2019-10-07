В Европе под руководством США пройдут крупнейшие за 25 лет военные учения

В Европе под руководством США пройдут крупнейшие за 25 лет военные учения

Пентагон анонсировал крупнейшие за последние 25 лет совместные военные учения со странами НАТО в Европе. В бундестаге призвали отказаться от маневров, которые могут вызвать негативную реакцию России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В начале следующего года США направят в Европу три танковые бригады и тысячи военнослужащих других родов войск. Они примут участие в крупнейших на континенте военных учениях под руководством американских военных за последние 25 лет. Об этом сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

В пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) рассказали, что в следующем году на территории Европы состоятся учения Defender Europe 2020. Они будут проходить в десяти странах, но основные состоятся в Германии и Польше.

В учениях будут задействованы 37 тыс. военнослужащих, в том числе 20 тыс. американских солдат. Военная техника начнет поступать в Европу в феврале, а учения пройдут в апреле и мае.

«Подготовка заключается не только в том, чтобы правильно расположить войска на всем театре боевых действий, но и в том, чтобы проявить нашу способность быстро получать и объединять военные мощности с нашими собственными силами и силами наших союзников и партнеров», — заявил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Кристофер Каволи.