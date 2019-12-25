Стали известны даты проведения заседания ШОС и саммита БРИКС в 2020 году

Саммит стран БРИКС и заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся в Санкт-Петербурге 21–23 июля 2020 года, сообщается на сайте председательства России в ШОС.

В августе президент Владимир Путин перенес запланированные на 2020 год саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. При этом другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске. По словам президента, тот факт, что мероприятия пройдут сразу в двух городах, должен повысить число их участников.

Предыдущий XI саммит стран БРИКС состоялся в ноябре в Бразилиа. Главы государств и правительств стран — участниц объединения приняли совместную декларацию, в которой подтвердили приверженность принципам суверенитета, равенства и взаимного уважения, а также сотрудничества в области безопасности.