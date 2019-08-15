Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

19 июля Путин сообщил о переносе саммитов в Санкт-Петербург на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Как отмечалось, другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске. По словам президента, решение провести мероприятия в двух городах призвано повысить число их участников.

В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС состоялись в Уфе, в 2009 году — в Екатеринбурге.