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Лидеры БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилиа

Главы государств и правительств стран-участниц БРИКС приняли совместную декларацию по итогам состоявшегося в Бразилиа XI саммита«пятерки». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как следует из текста декларации, лидеры БРИКС подтвердили приверженность принципам суверенитета, равенства и взаимного уважения, а также сотрудничества суверенных государств в области поддержания безопасности.

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Лидеры «пятерки» выразили приверженность Парижскому соглашению по климату, а также выступили с призывом к развитым государствам активнее оказывать финансовую и техническую помощь развивающимся странам.

В декларации затрагиваются вопросы реформирования ООН, ВТО и МВФ и перспективы финансово-экономического сотрудничества между странами «пятерки». Лидеры БРИКС также выразили озабоченность потенциальной гонкой вооружений в космосе, призвав согласовать документ, регулирующий деятельность в данной сфере. Кроме того, лидеры «пятерки» приветствовали усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке Сирии, отметив, что конфликт не может быть разрешен военным путем.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами делового совета БРИКС заявил о необходимости увеличить долю финансирования Нового банка развития «пятерки». По его словам, такая мера не только позволит повысит вес национальных валют как альтернативы в международных расчетах, но и избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.

В последний раз лидеры БРИКС встречались в июне этого года перед саммитом G20 в Осаке. В 2020 году председательство в «пятерке» перейдет к России.

Теги: БРИКС, Бразилия
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