Лидеры БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилиа

Главы государств и правительств стран-участниц БРИКС приняли совместную декларацию по итогам состоявшегося в Бразилиа XI саммита«пятерки». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как следует из текста декларации, лидеры БРИКС подтвердили приверженность принципам суверенитета, равенства и взаимного уважения, а также сотрудничества суверенных государств в области поддержания безопасности.

Лидеры «пятерки» выразили приверженность Парижскому соглашению по климату, а также выступили с призывом к развитым государствам активнее оказывать финансовую и техническую помощь развивающимся странам.

В декларации затрагиваются вопросы реформирования ООН, ВТО и МВФ и перспективы финансово-экономического сотрудничества между странами «пятерки». Лидеры БРИКС также выразили озабоченность потенциальной гонкой вооружений в космосе, призвав согласовать документ, регулирующий деятельность в данной сфере. Кроме того, лидеры «пятерки» приветствовали усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке Сирии, отметив, что конфликт не может быть разрешен военным путем.