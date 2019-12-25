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Общество ,  
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Против мэра Туапсе возбудили еще одно уголовное дело

Следствие выявило еще один эпизод — о получении взятки — по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, обвиняемого в превышении полномочий и подлоге. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.

Зверев подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, мэр потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 1,6 млн руб. за предоставление участка в аренду и дальнейшее покровительство. Сообщается, что заявитель выплатил всю сумму.

Следствие установило, что в мае 2019 года к мэру Туапсе обратился индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Зверев, по версии следствия, знал, что оснований для выделения участка без торгов не имеется, но все же постановил удовлетворить просьбу предпринимателя, что выходило за рамки его полномочий. Вместе с тем в постановление мэра были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка. В августе Звереву в связи с этим предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК). 

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
Общество

Зверева в рамках расследования дела заключили под стражу. Эта мера пресечения продолжает действовать в настоящее время.

В отношении предшественника Зверева на посту мэра Туапсе Александра Чехова также было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В конце 2017 года Чехова задержали в аэропорту Краснодара при получении 2 млн руб.

Теги: Туапсе, мэр, уголовное дело
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Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
Общество
Мэра Туапсе задержали в аэропорту Краснодара с пакетом с 2 млн руб.
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