Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге

Задержанному главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены официальные обвинения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК).

В мае 2019 года, утверждают следователи, к нему обратился бизнесмен, который попросил сдать ему в аренду участок земли на 49 лет. По версии следователей, Зверев согласился это сделать, хотя оснований для этого не было. Торги также не были проведены. Кроме того, в постановление главы были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, что стало основанием для выдачи участка. «13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате противоправных действий обвиняемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн руб.», — утверждает СК.

Зверева арестовали и поместили под стражу.

В отношении предшественника Зверева на посту мэра Туапсе Александра Чехова также было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В декабре 2017 года Чехова задержали в аэропорту Краснодара при получении 2 млн руб.