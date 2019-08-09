Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Зверев задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и возможные другие эпизоды незаконной деятельности.

По данным следствия, в мае к главе Туапсе обратился предприниматель с просьбой сдать ему в аренду на 49 лет земельный участок. Зная, что он не имеет права выделять участок без торгов, Зверев все же издал постановление о его предоставлении. При этом в документ были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. Кроме того, в договоре, заключенном в июне, была указана заниженная стоимость аренды за год.

В результате этих действий бюджет Туапсинского городского поселения потерял более 23 млн руб.

Ранее о возбуждении уголовного дела «РБК Краснодар» сообщили источники в силовых структурах.