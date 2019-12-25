Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» в отношениях стран

Отношения Москвы и Минска не переживают кризис, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «раздорожье» в отношениях с Москвой, передает корреспондент РБК.

«Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — сообщил Песков.

Он считает, что лидеры двух стран в последнее время проделали титаническую работу по согласованию пакета интеграционных «дорожных карт» и укреплению Союзного государства. Песков подтвердил, что у России и Белоруссии остаются нерешенные вопросы, но это не говорит о наличии кризиса в отношениях, отметил он.

О «раздорожье» в отношениях с Россией Лукашенко заявлял в интервью «Эху Москвы». «Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом «раздорожье». Вот этого у нас быть не должно было», — сказал президент Белоруссии.