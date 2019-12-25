Москва и Минск отложили решение о наднациональных органах

О создании наднациональных органов «не данном этапе» речи не идет, заверил РБК один из источников, знакомых с переговорами с российской стороны. Как минимум из-за сроков реализации предложений: кратчайший срок исполнения самых простых «дорожных карт» — 2021 год, говорит он и добавляет, что на другие предусмотрено еще больше времени: закончить к 2023 году или даже к 2024-му, поэтому перспектива создания наднациональных органов или единого эмиссионного центра очень далекая, резюмировал он.

В сентябре о том, что такая принципиальная договоренность между президентами (исключить из переговоров обсуждение наднациональных структур) существует, в интервью РБК говорил и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он также однозначно заявил, что создание единого эмиссионного центра на этих переговорах не обсуждается и в программу включено не будет. Об этом же уже после заявления Медведева заявил и Нацбанк Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии пройдут очередные протесты против интеграции и за сохранение суверенитета страны (они продолжаются весь декабрь). Ядро протеста, по словам Лукашенко, составляет 400 человек. «И я их понимаю. Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться», — заявил он. Однако, по мнению белорусского президента, люди выходят из-за политики — «кто-то там подсказал, проплатил». Организаторами акций являются оппозиционные активисты, в том числе из движения «Европейская Беларусь».

Ультиматум Москвы

Заявление Медведева о том, что все «дорожные карты» по интеграции согласованы, стало неожиданным, так как еще в пятницу, 20 декабря, после встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге оставались нерешенными принципиальные вопросы в отношениях между странами: газовый, нефтяной и унификации налоговых законодательств. Об этом по итогам встречи заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Последние два вопроса идут в привязке друг к другу и концептуально были согласованы еще перед встречей президентов в Санкт-Петербурге, писал РБК. Именно через унификацию налоговых кодексов будет решен вопрос с компенсацией за налоговый маневр, которую требует Минск (это один из самых болезненных вопросов для Белоруссии), за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Унификация налогообложения должна быть проведена в течение 2020–2021 годов и реально заработать с 2022 года, говорил в начале декабря посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти «дорожные карты» будут исполнены, воплотятся в законы. Тогда можно будет говорить и о компенсации налогового маневра, вернее, о так называемом обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила», — сказал в понедельник Медведев. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

В понедельник одновременно с Медведевым первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, который в тот момент находился на торжественном новогоднем приеме российского посольства в Минске, заявил, что в течение ближайших двух-трех дней правительства планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений, чтобы потом президенты стран моли подписать его в торжественной обстановке.

Однако открытым остается вопрос о цене на газ с 2020 года: действующий договор о поставках российского газа истекает 31 декабря, а стороны пока не конкретизировали параметры новой сделки. 24 декабря в интервью «Эху Москвы» Лукашенко сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. «Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (России. — РБК) некие сигналы идут», — сказал белорусский президент. Сейчас Россия продает газ Белоруссии по $127 за 1 тыс. куб. м. Тогда же Лукашенко заявил, что Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году до $152 за тысячу кубометров. Минск же запрашивает цену ниже $100 за 1 тыс. куб. м, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.