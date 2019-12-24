Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

Начальник первого поезда в Крым Александр Калеущенко не успел войти в него до отправления с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, и ему пришлось догонять состав. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Перед отправкой первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь Калеущенко по видеосвязи доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности поезда к работе.

В пресс-службе пояснили, что прямая линия с президентом затянулась, поэтому Калеущенко опоздал к отправлению поезда, пришлось догонять его на следующем составе — «Сапсане». На станции Угловка в Новгородской области начальник поезда наконец смог сесть в свой состав.

23 декабря Путин доехал на поезде из Тамани в Керчь и открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. В тот же день в Севастополь отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25. Путь займет 43 часа 25 минут.