Пойманного при попытке уплыть в Эстонию националиста Дацика арестовали

Сланцевский городской суд Ленинградской области 24 декабря заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дацик вместе с еще одним обвиняемым Дмитрием Вечкиным будет находиться под арестом до 23 февраля 2020 года. В суде отметили, что заседания об избрании меры пресечения проходили в закрытом режиме.

О задержании националиста и бойца смешанного стиля Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан стало известно 24 декабря. Он был пойман в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.

Как рассказала жена бойца Виктория, к ее мужу обратился знакомый по имени Дмитрий, который попросил помочь с пересечением границы по реке. Дацик думал, что на реке стоит лед, однако вода была открытой.

Тогда мужчины решили пересечь границу на лодке. У нее сломалось весло, плавсредство прибило к эстонскому берегу. В итоге Дацика и Вечкина задержали, против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору).