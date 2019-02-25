Суд освободил из-под стражи националиста Дацика

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на своей странице в Telegram.

«Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по ст. 139 и 116 за истечением сроков давности. Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дацика к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК строгого режима. Он был признан виновным в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

По версии следователей, в мае 2016 года ​бывший боец смешанных единоборств ​Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан ворвался в подпольный публичный дом и заставил проституток голыми пройти до ближайшего отделения полиции. После этого аналогичные действия он предпринял в отношении сотрудниц мини-отеля на улице Чапыгина.