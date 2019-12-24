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Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии. Об этом сообщают издание 47news и телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на его супругу Викторию.   

По словам Виктории Дацик, против ее мужа возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы.  

Виктория Дацик рассказала, что к ее мужу обратился знакомый по имени Дмитрий, попросивший помочь перебраться через границу на лодке. «Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — пояснила она.  

Дацик и второй мужчина пытались пересечь реку Нарва, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В пресс-службе Сланцевского городского суда агентству также уточнили, что суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте двух фигурантов дела.     

В марте прошлого года Василеостровский суд Санкт-Петербурга приговорил Дацика к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. По данным следствия, в мае 2016 года бывший боец ворвался в бордель и заставил девушек голыми пройти до ближайшего отделения полиции. В феврале этого года ему изменили приговор за истечением срока давности, тогда же он вышел на свободу.   

В 2007 году Дацика задержали за разбойные нападения на салоны сотовой связи, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 2010 году Дацик бежал из больницы и на резиновой лодке уплыл в Норвегию, где попросил убежища. В 2011 году Норвегия отклонила его просьбу и выслала в Россию.

Теги: Вячеслав Дацик, Эстония, государственная граница
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