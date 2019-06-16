Директор Центра хирургии Вишневского назвал срок обследования Волчек

Директор Центра хирургии им. А.В.Вишневского Амиран Ревишвили рассказал, что худрук театра «Современник» Галина Волчек будет находится на плановом медицинском обследовании в течение нескольких дней. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Да, госпитализирована на плановое обследование сегодня. Несколько дней пробудет в центре», — сказал он.

Ранее источник РБК, близкий к московскому департаменту здравоохранения, сообщил о госпитализации Волчек в ночь на субботу, 16 июня. По его словам, актрису также прооперировали. Помощник худрука по литературной части в театре Евгения Кузнецова рассказала РБК, что Волчек находится на плановом обследовании.