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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Директор Центра хирургии Вишневского назвал срок обследования Волчек

Директор Центра хирургии им. А.В.Вишневского Амиран Ревишвили рассказал, что худрук театра «Современник» Галина Волчек будет находится на плановом медицинском обследовании в течение нескольких дней. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Да, госпитализирована на плановое обследование сегодня. Несколько дней пробудет в центре», — сказал он.

Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

Ранее источник РБК, близкий к московскому департаменту здравоохранения, сообщил о госпитализации Волчек в ночь на субботу, 16 июня. По его словам, актрису также прооперировали. Помощник худрука по литературной части в театре Евгения Кузнецова рассказала РБК, что Волчек находится на плановом обследовании.

Общество
Галину Волчек госпитализировали из-за осложнений после гриппа

В декабре 2018 года актриса отпраздновала 85-летие. Президент России Владимир Путин приезжал в историческое здание театра «Современник», чтобы ее поздравить.

В 2016 году Волчек госпитализировали с подозрением на пневмонию после перенесенного «на ногах» гриппа. Ее помощник Кузнецова сообщала, что она проходит обследование.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она является художественным руководителем московского театра «Современник» с 1989 года.

Теги: Галина Волчек, госпитализация, медицинское обследование, «Современник»
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