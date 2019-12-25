Прокуратура Татарстана признала незаконным участие школьников в учениях

Прокуратура Татарстана завершила проверку сообщений о привлечении девятиклассников школы Тукаевского района к учениям МВД, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура заключила, что привлечение несовершеннолетних к учениям было незаконным, а должностные лица школы в Новотроицке и отдела МВД по району поставили под угрозу жизнь и здоровье учеников, нарушили их права и законные интересы. В ведомстве также отметили, что отдел образования не осуществил надлежащий контроль и не пресек неправомерные действия администрации школы.

Кроме того, прокуратура внесла представления главе района и начальнику отдела МВД по району.

Ведомство установило, что учения по пресечению массовых беспорядков должны были пройти на территории парка отдыха, в них в качестве статистов-нарушителей должен был участвовать актив села Новотроицкое. Однако по согласованию со школой занятие перенесли на территорию образовательного учреждения, а в качестве статистов привлекли 12 учеников девятых классов. Руководивший занятием сотрудник полиции пояснил, что учение решили перенести, поскольку в парке шла подготовка к новогодним праздникам.