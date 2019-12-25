Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Девушка упала на пути на станции московского метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщили РБК в пресс-службе УВД на метрополитене.

Инцидент произошел около 07:45 мск. Пассажирка упала на жесткий путь перед прибывающим электропоездом. Ее подняли с путей и вызвали скорую помощь. После случившегося полиция начала проверку.

Из-за падения девушки было приостановлено движение поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская». Позднее его удалось восстановить, а потом ввести в график.

В конце ноября мужчина упал под поезд на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии. Пассажира достали и передали врачам. Из-за инцидента останавливалось движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской».