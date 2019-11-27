Мужчина выжил после падения на пути на серой ветке московского метро

Мужчина выжил после падения на пути на серой ветке московского метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии метро мужчина упал под поезд, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«С платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для его извлечения», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь и передали пострадавшего врачам. По факту произошедшего полиция начала проверку.

В Twitter московского метро сообщается, что из-за пассажира кратковременно останавливалось движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской». Теперь движение восстановили и вводят в график.

На прошлой неделе мужчина упал на жесткий путь на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии. Сотрудник полиции помог пассажиру подняться, его отвели в комнату полиции для разбирательства.