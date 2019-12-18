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На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

На Замоскворецкой линии московского метро утром 18 декабря произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщил Московский метрополитен в своем Twitter.

Движение поездов было приостановлено от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». Причиной приостановки движения стал пассажир на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 08:06 метрополитен сообщил, что движение на Замоскворецкой линии восстановлено. Однако для того чтобы движение поездов снова вошло в график движения, потребуется некоторое время, предупреждает метрополитен.

7 декабря на серой ветке московского метро произошел сбой из-за проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино». Движение поездов останавливалось от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». В метрополитене сообщили, что при сообщении о неисправности сотрудники должны оперативно проводить проверку всех систем.

Теги: Москва, метро
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