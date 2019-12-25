Назарбаев назвал первые впечатления от знакомства с Путиным

Энергичность и готовность ответить на любой вызов больше всего поразили первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», — заявил Назарбаев. Экс-президент Казахстана поделился мнением, что Путин был «готов ко всему в жизни» и мог «ясно и четко ответить на любой вызов».

24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай ставит ему в пример Путина. По словам главы государства, его 15-летний сын знаком с российским лидером с двух лет и считает его своим другом.