Песков назвал политическое кредо Путина

Главными для президента России Владимира Путина являются конкретные результаты и реалистично сформулированные планы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

​«И вы знаете, что это кредо востребовано в нашей стране и пользуется доминирующей поддержкой населения», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2017 года Путин, отвечая во время встречи с работниками завода по сжижению природного газа на вопрос о том, есть ли у него «кредо какое-нибудь», сказал, что в жизни ему помогает работа.

«Если человек нацелен на достижение результата для себя самого, для дела, которому ты себя посвятил, это всегда мотивирует, это всегда подталкивает, это всегда заставляет думать о том, что нужно сделать дополнительно, какие нужно над собой произвести манипуляции, чтобы соответствовать той задаче, которую ты должен решить», — сказал тогда Путин