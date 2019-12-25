РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание «РИА Новости».

В новых билетах у пассажиров верхних полок написана фраза: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Как пишет издание «Гудок», новый дизайн билетов в поезда дальнего следования разработала студия Артемия Лебедева. Авторы дизайна решили сделать билет более удобным и информативным. К примеру, там подсвечена основная информация — время отправления и прибытия, номера поезда и вагона. Ее разместили в верхней части бланка. На билетах в города, где есть метро, будут указывать ближайшие к вокзалу станции метрополитена. Билет специально размечен таким образом, чтобы его можно было свернуть вчетверо и он поместился в паспорт.

«Мы хотели бы двигаться в сторону более личных билетов — например, с более крупным шрифтом для тех, кто уже в возрасте, или создать отдельный дизайн для детских билетов», — рассказал заместитель начальника департамента пассажирских перевозок по цифровым сервисам РЖД Дмитрий Крюков. Новые билеты должны появиться в продаже в 2020 году.