В РЖД разъяснили право не пускать пассажиров с верхних полок на нижние

Пассажиры поездов, купившие билеты на нижние полки, имеют право не пускать к себе пассажиров с верхних полок, заявили РБК в РЖД. Приоритетное право на пользование столиком также имеют пассажиры нижних мест.

В РЖД пояснили, что это вытекает из правил перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтранспорта. Согласно документу, при покупке билета пассажир соглашается на определенное место в вагоне, проезд на котором третьих лиц запрещен.

«Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд. Преимущественное право пользоваться столиком для питания или нижним багажным отделением также имеют пассажиры нижних полок», — пояснили в компании.

При этом пассажиры на верхних полках имеют право при наличии «объективных причин» (невозможность разместить багаж, необходимость покормить ребенка или поесть самому) обратиться к проводникам с просьбой разместить их на свободных нижних местах в вагоне. «Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров с билетами на данные места», — подчеркнули в РЖД.

Решить противоречия между пассажирами верхних и нижних полках в РЖД предложили с помощью взаимоуважения и «понимания». «Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес», — сообщили в пресс-службе РЖД.