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На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена остановилось движение поездов, сообщает официальный Twitter московского метро.

«Нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении.

По информации метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее метрополитен сообщил, что движение на Таганско-Краснопресненской линии удалось восстановить, его вводят в график.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене РБК сообщили, что девушка упала под прибывающий поезд на станции «Пушкинская». Ей вызвали скорую помощь, по факту произошедшего начали проверку.

18 декабря на Замоскворецкой линии столичного метро произошел сбой в движении поездов из-за пассажира на путях. Тогда составы не ходили от станции «Орехово» до станции «Автозаводская».

Теги: метро, Москва, сбой, поезда, новости РБК
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