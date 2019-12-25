На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена остановилось движение поездов, сообщает официальный Twitter московского метро.

«Нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении.

По информации метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее метрополитен сообщил, что движение на Таганско-Краснопресненской линии удалось восстановить, его вводят в график.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене РБК сообщили, что девушка упала под прибывающий поезд на станции «Пушкинская». Ей вызвали скорую помощь, по факту произошедшего начали проверку.