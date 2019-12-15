Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По версии следствия, Ольга Швецова в 2012 году «заказала» у банды Аслана Гагиева убийство следователя Александра Леонова — бывшего мужа своей сестры

Следственный комитет России объявил о задержании бывшего прокурора Затеречного района города Владикавказа Ольгу Швецову.

По версии следствия, Швецова «заказала» убийство следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александра Леонова, который являлся бывшим мужем ее сестры. Причина — неприязненные отношения, сложившиеся на почве развода последнего с сестрой Швецовой, полагает следствие.

По данным СКР, Швецова «заказала» убийство Леонова у банды Аслана Гагиева. Как утверждает следствие, «заказ» был сделан примерно в августе 2012 года во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым.

Впоследствии 12 сентября 2012 года Леонов был убит, по данным следствия, членами банды Гагиева в Москве.

Банде Гагива вменяют 60 убийств в том числе сотрудников правоохранительных органов на территории Москвы, Московской области, Республики Северная Осетия-Алания. Более 20 членов банды уже осуждены. Сам Гагиев летом 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию, находится под арестом и знакомится с материалами дела в отношении него.