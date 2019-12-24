Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.

Такие подарки не хотели бы получить 57% опрошенных. За ними следуют мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%) и полотенце (38%).

Кроме того, был составлен список наименее востребованных подарков среди электроники. Первое место в этом рейтинге заняла электрическая бритва (48%), 41% не хотели бы игровую консоль, 38% — музыкальную колонку, 37% — электронную книгу, 36% — навигатор, 31% — экшн-камеру, 29% — видеокамеру, 28% — робота-пылесос и 27% — наушники и фотоаппарат.

Выбирая подарок, опрошенные, прежде всего, руководствовались пожеланиями близких — 53%, 15% заявили, что покупают то, что привлекает их внимание. 70% россиян полагают, что подарок должен быть практичным, 11% считают. что он должен удивлять, и 9% назвали главной целью подарка — возможность оказать внимание.