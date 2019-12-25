Президент Бразилии сообщил о временной потере памяти после падения

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что временно потерял память после того, как упал в своей официальной резиденции. Об этом он заявил в эфире телеканала Band.

«С возрастом мы становимся похожи на детей. [Вчера] я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось», — сказал президент. По его словам, он упал на спину и сильно ударился головой. Однако потеря памяти была кратковременной, и к утру ему удалось восстановить события прошлого дня, добавил Болсонару.

Вечером 23 декабря Болсонару упал в ванной комнате в Дворце Алворада. Врачи провели ему томографию головного мозга, но каких-либо изменений она не выявила. Утром на следующий день президента выписали из госпиталя. Несмотря на предписания врачей соблюдать покой, Болсонару, по его словам, провел несколько рабочих встреч.