Президент Бразилии сообщил о подозрении на рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что, возможно, болен раком кожи, передает телеканал Globo.

Он отметил, что имеет светлую кожу и много рыбачил, а также ведет активный образ жизни, что и могло привести к раку кожи.

Ранее Болсонару прошел обследование у дерматолога в военном госпитале, откуда, по информации телеканала, вернулся с повязкой на левом ухе. По словам президента Бразилии, три месяца назад ему уже проводили биопсию, результаты которой опровергли наличие рака. Сейчас, по оценкам медиков, у него, возможно, онкологическим заболеванием поражено только одно ухо.

В конце января Болсонару прооперировали: врачи удалили колостомический мешок, установленный после того, как политика в сентябре 2018 года во время встречи с избирателями ударил ножом в живот мужчина. Позднее нападавший заявил, что выполнял «приказ Бога». Болсонару перенес несколько операций. Он выиграл выборы, получив 55,13% голосов во втором туре.

