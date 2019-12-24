Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей официальной резиденции — Дворце Алворада. Об этом сообщает UOL со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

Уточняется, что Болсонару сделали компьютерную томографию черепа, которая не выявила никаких изменений. Бразильский президент пробудет под наблюдением врачей от 6 до 12 часов.

В конце января Болсонару прооперировали: ему удалили колостомический мешок, установленный после того, как в сентябре 2018 года во время встречи с избирателями на политика напал мужчина с ножом. Болсонару получил ранение в живот. Позднее нападавший заявил, что выполнял «приказ Бога». В результате случившегося Болсонару перенес несколько операций.