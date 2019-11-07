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Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре продажи новых машин снизились более чем на 5%. В минусе оказались в том числе и самые популярные бренды
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего с января по октябрь был продан 1 423 449 автомобилей, что на 34 408 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре на 60% упали продажи Nissan, на 17% — Mitsubishi. Автомобили под брендом Lada, которые остаются самыми продаваемыми в России, также стали покупать реже: 30 237 против 32 005 в октябре прошлого года. На 4% упали продажи KIA, на 7% — Volkswagen.

При этом в первой десятке есть автомобильные бренды, продажи по которым в октябре выросли. Renault нарастил продажи на 12%, Skoda — на 17%, Mercedes Benz — на 15%. Число проданных Hyundai осталось на прошлогоднем уровне.

Самой продаваемой машиной в октябре была Lada Granta. За ней следуют KIA Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Что касается периода с января по октябрь, то у лидеров продажи остались на прошлогоднем уровне, однако большинство брендов по продажам оказалось в минусе.

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Комментируя данные по продажам, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер констатировал, что октябрьские данные закрепили рынок на пути медленной эрозии роста объема продаж, который был достигнут в 2017–2018 годах. «Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — заявил он.

В начале октября АЕБ уже прогнозировала снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года на 2%. Министр промышленности Денис Мантуров объяснял сложившуюся ситуацию снижением реальных доходов населения.

Председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович, комментируя РБК данные АЕБ, отметил, что перспективы российского рынка остаются неопределенными, что объясняется в том числе сокращением программ господдержки и ростом цен на автомобили. «Однако период с октября по декабрь — традиционно более благоприятный для автодилеров: растет количество визитов клиентов в салоны, в целом повышается общая заинтересованность. Также многие покупатели следят за спецпредложениями, которые дает импортер, стараются успеть поучаствовать в каких-либо акциях, связанных со скидками», — цитирует Павловича пресс-служба «Авилона».

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
Теги: автомобили
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