Шойгу раскрыл число полученных российскими военными новейших вооружений

Свыше 6,5 тыс. единиц модернизированного и нового вооружения получила российская армия в 2019 году. Об этом в ходе итоговой коллегии Минобороны России с участием президента Владимира Путина сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%», — заявил Шойгу.

По его словам, были выполнены все предусмотренные планом Минобороны и оборонным госзаказом мероприятия.

Министр также подчеркнул, что на данный момент исполняется поручение президента России по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. По данным Шойгу, уровень современности в ядерной триаде на сегодняшний день составляет 82%.