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Шойгу раскрыл число полученных российскими военными новейших вооружений

Свыше 6,5 тыс. единиц модернизированного и нового вооружения получила российская армия в 2019 году. Об этом в ходе итоговой коллегии Минобороны России с участием президента Владимира Путина сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%», — заявил Шойгу.

По его словам, были выполнены все предусмотренные планом Минобороны и оборонным госзаказом мероприятия.

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Министр также подчеркнул, что на данный момент исполняется поручение президента России по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. По данным Шойгу, уровень современности в ядерной триаде на сегодняшний день составляет 82%.

Глава Минобороны также сообщил, что первый ракетный полк новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» заступит на боевое дежурство на этой неделе. Эти ракетные комплексы оснащаются управляемым боевым блоком, способным маневрировать на гиперзвуковых скоростях. Точные ТТХ ракеты не раскрываются, предполагалось, что она может развивать скорость выше 20 махов (около 44 тыс. км/ч).

Теги: Минобороны РФ, вооружение, Шойгу
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