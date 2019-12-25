Российский метеоспутник «Электро-Л» вышел на целевую орбиту

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 вывели на целевую орбиту, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. К управлению спутником приступили специалисты главной оперативной группы.

Запуск метеоспутника прошел 24 декабря в 15:03 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

Первый «Электро-Л» вывели на орбиту в 2011 году. Предполагалось, что он проработает там десять лет, но в 2016 году связь с аппаратом пропала. Второй такой метеоспутник запустили в 2015 году, он работает до сих пор.

В середине октября синоптики сообщили, что данных, получаемых с четырех российских метеорологических спутников, не хватает. Информацию нужно обновлять раз в 15 минут, и поэтому приходится прибегать к помощи аппаратов США, пожаловались синоптики.



