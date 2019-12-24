Суд оштрафовал бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Фомина

Бывший фигурант «дела 27 июля» Сергей Фомин признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 30 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы Фомин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия. — РБК), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Следствие изначально подозревало, что 39-летний программист Фомин на несогласованной протестной акции 27 июля участвовал в массовых беспорядках. По версии следствия, мужчина использовал годовалого ребенка, чтобы пройти через оцепление силовиков и избежать задержания.

Прокуратура потребовала лишить родителей младенца родительских прав. В надзорном ведомстве посчитали, что ребенку была причинен «физический и моральный вред».

Фомин добровольно сдался правоохранительным органам. 6 декабря обвинения с него были сняты за отсутствием состава преступления. Следственный комитет отпустил мужчину из-под домашнего ареста, но направил материалы его дела в полицию, так как усмотрел в них административное правонарушение.