Шойгу заявил о превосходящем российский в 16 раз военном бюджете США

Шойгу заявил о превосходящем российский в 16 раз военном бюджете США

Оборонный бюджет США на 2020 год составит около $750 млрд, что в 16 раз превышает военный бюджет России. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии, передает «РИА Новости».

«Это [военный бюджет США] сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира», — сказал Шойгу.

По его словам, оборонный бюджет России остается неизменным на протяжении нескольких лет. В настоящий момент страна находится на восьмом месте в мире по военным расходам, однако в 2020 году она опустится на девятое место. Это изменение Шойгу связал с ростом военных расходов других стран. При этом набранные темпы перевооружения войск и создания современной военной инфраструктуры в России сохранятся, уверил министр обороны.

Из проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы следует, что на расходы Минобороны России в следующем году выделено 1,894 трлн руб. ($30,5 млн).

Ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, объем которого составляет $738 млрд. Документ предусматривает введение санкций против операторов российских проектов газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».