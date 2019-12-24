Шойгу назвал сроки заступления на дежурство первого полка с «Авангардами»

Шойгу назвал сроки заступления на дежурство первого полка с «Авангардами»

Первый ракетный полк гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» заступит на боевое дежурство на этой неделе. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«На этой неделе на боевое дежурство заступит первый полк, вооруженный комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», — сказал Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что в течение 2020 года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены 22 пусковые установки «Авангард» и «Ярс».

Предназначенный для преодоления противоракетной обороны противника комплекс «Авангард» завершил испытания в конце 2018 года в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы.