Москалькова заявила об укреплении гарантий защиты прав и свобод человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в 2019 году в России были восстановлены в правах более 480 тыс. граждан. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Укрепились гарантии защиты прав и свобод человека. Положительное разрешение получило 1 151 обращение. По ним оказано содействие в реализации прав более 480 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц», — сказала Москалькова.

В результате работы омбудсмена было отменено 318 постановлений органов дознания. Возобновили расследования по 69 уголовным делам, возбудили 22 новых. Также уполномоченному в семи случаях удалось добиться замены ареста на более мягкую меру пресечения.

12 719 граждан получили помощь в защите своих трудовых прав, 1866 людям оказали содействие в решении их жилищных проблем. Также была удовлетворена 21 жалоба в сфере природопользования. Больше половины из них были коллективными от 116,5 тыс. человек.

В июле стало известно, что российское правительство отказалось от создания плана действий по правам человека. В декабре 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность такого проекта.