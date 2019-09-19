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В Минздраве нашли ошибки в выводах о безопасной дозе алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале указал на две ошибки в публикациях СМИ о безопасной дозе алкоголя.

По его словам, одна из них заключается в том, что безопасной доли алкоголя не существует. Кроме того, он отметил, что в Минздраве к этому исследованию отношения не имеют. «Появление такой новости без получения официальной позиции Министерства вызывает сожаление» — добавил он.

Как заявил Салагай, экспертное сообщество сходится во мнении, что безопасной дозы алкоголя не существует, несмотря на то, что для отдельных людей употребление спиртного может иметь положительный эффект. «Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело — употребление в бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль», — пояснил он, добавив, что оба случая несут совершенно разные риски.

Салагай полагает, что такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют «необоснованно легкомысленное отношение к употреблению алкоголя».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Минздрава опубликовали данные исследования о безопасной дозе алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Теги: Олег Салагай, Минздрав, алкоголь
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