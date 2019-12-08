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Эксперты назвали самый популярный напиток у россиян к Новому году

Больше всего к Новому году россияне покупают пива, чем вина и шампанского, говорится в исследовании сервиса-помощника по выбору потребительских товаров Rate&Goods, передает «РИА Новости».

Так, пиво составляет около трети всех предпраздничных покупок алкоголя — 33,97%. На втором месте оказалось шампанское с 14,93%, за ним следует вино с 12,53%. Не вошла в тройку популярных к празднику напитков водка — на нее приходится 10,87% продаж. Коньяк, виски и вермут набрали по 5,37, 3,33 и 1,87% соответственно.

Общий объем покупок алкогольных напитков в канун и после Нового года возрастает на 137% по сравнению со среднегодовым показателем, сообщили эксперты. По их данным, россияне начинают закупать шампанское с середины декабря, а пик покупок приходится на 29–31 декабря.

В марте россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам: об этом сообщили более 80% женщин и 66% мужчин, согласно исследованию Роструда. При этом 2,4% опрошенных на вопрос о причинах употребления спиртного ответили, что «без этого просто невозможно жить», а 17,8% оказались абсолютными трезвенниками.

Теги: пиво, шампанское, Новый год
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