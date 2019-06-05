РВСН получат три полка с комплексами «Ярс» и один с «Авангардом»

РВСН получат три полка с комплексами «Ярс» и один с «Авангардом»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят на боевое дежурство три ракетных полка с комплексами «Ярс» и один с комплексом «Авангард» до конца 2019 года. Об этом командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил газете «Красная звезда», поступившей в РБК.

По его словам, до конца года в РВСН поставят более 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Благодаря этому Йошкар-Олинское, Иркутское и Барнаульское ракетные соединения получат три полка с комплексами «Ярс», а Ясненское — полк с комплексом «Авангард».

Он также рассказал, что до конца текущего учебного года планируется ввести в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет. Каракаев отметил, что в связи с этим доля современных ракет возрастет до 76%.

В конце мая РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард». Каракаев сообщал, что они заступят на боевое дежурство к концу 2019 года. Он добавлял, что в Оренбургской области создали инфраструктуру для ракетного полка с этим комплексом.