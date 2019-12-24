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В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле не знают деталей этой истории, не могут сказать, почему редакция приняла такое решение, а также была ли Яровская уволена или ушла сама.

«Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что на большой пресс-конференции Путина президенту задавали «любые вопросы».

Яровская ранее заявила РБК, что написала заявление по собственному желанию. Причины этого шага журналистка не уточнила.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

В ходе пресс-конференции президента Яровская задала вопрос о строительстве моста через реку Обь. По ее словам, в последнее время о проекте «мало слышно», хотя губернатор региона делает все, чтобы проект состоялся. Журналистка спросила, нельзя ли подключить федеральную «тяжелую артиллерию» к строительству. Путин тогда ответил, что «выхватывать» отдельные проекты вряд ли целесообразно.

Издания Ura.ru и Znak.com со ссылкой на источники сообщили, что увольнение Яровской связано с недовольством руководства региона словами журналистки об активности губернатора. По данным Znak.com, «предложение об отставке ей было сделано работодателем».

Теги: увольнение, Дмитрий Песков, Кремль, Владимир Путин
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