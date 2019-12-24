В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле не знают деталей этой истории, не могут сказать, почему редакция приняла такое решение, а также была ли Яровская уволена или ушла сама.

«Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что на большой пресс-конференции Путина президенту задавали «любые вопросы».

Яровская ранее заявила РБК, что написала заявление по собственному желанию. Причины этого шага журналистка не уточнила.