Журналистка ответила на сообщения об увольнении после вопроса Путину

Корреспондент ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская заявила РБК, что уволилась с областного телевидения.

«Я написала заявление по собственному желанию», — сказала она, не уточнив причин.

Ранее об увольнении Яровской сообщили Ura.ru и Znak.com со ссылкой на источники. Собеседники изданий связывают это с недовольством руководства региона из-за слов журналистки об активности губернатора. При этом, по данным источников Znak.com, «предложение об отставке ей было сделано работодателем». По словам собеседника Ura.ru в ОГТРК «Ямал-Регион», учредитель заранее согласовал вопросы, которые сотрудники должны были задать на пресс-конференции — они были посвящены перспективе развития железнодорожной магистрали Северный широтный ход-2.

«Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, передает «РИА Новости.

В ходе пресс-конференции президента Яровская заявила, что регион сильно беспокоит вопрос строительства моста через реку Обь. По ее словам, «в последнее время о нем мало слышно». «И, собственно, наш губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное для того, чтобы проект состоялся, но мы слышим всё меньше разговоров об этом и хотим спросить: нельзя ли подключить федеральную «тяжелую артиллерию»?», — спросила она президента (цитата по сайту Кремля). Путин в ответ заявил, что «выхватывать» отдельные проекты из общего контекста вряд ли будет целесообразно, отметив при этом, что мост, о котором спросила журналистка, является одним из важных проектов.