Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.

«Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Ни нам, а тем более России», — отметил белорусский лидер.

По мнению белорусского лидера, было бы лучше, если бы Киев взял такой курс, как после распада СССР.

Однако, по его словам, для России будет более опасно, если ко власти на Украине придут радикальный националистические силы.

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