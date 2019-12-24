Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий

Необходимо отменить налоги для микропредприятий, а также снизить налоги для малого бизнеса в целях развития предпринимательства. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Вот, скажем, микропредприятия, может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов», — сказала Матвиенко. Она отметила, что такая мера будет служить мотивацией для развития малого и среднего бизнеса.

«Налоги надо на малый бизнес снижать, я в этом убеждена, отдача будет гораздо больше», — добавила Матвиенко.

В октябре Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в следующем году после 2,5% в 2019 году. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года. Тогда его рост составил 7,5%.