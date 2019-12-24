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В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

В подмосковных Мытищах в подъезде одного из домов нашли новорожденную девочку. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Девочку обнаружили в подъезде дома по ул. Юбилейная. Она лежала в коробке возле лифта, ребенка доставили в больницу. Сейчас полицейские разыскивают мать.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области РБК сообщили, что девочка сейчас под присмотром медиков. «Малышка находится в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Состояние нормальное, переохладиться она не успела. Ей оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

В ноябре в подмосковном поселке Дружба (городской округ Раменское) в кустах около одного из домов нашли новорожденную девочку. Мать ребенка призналась, что сознательно оставила погибать ребенка на улице. Следователи арестовали 33-летнюю женщину по подозрению в покушении на убийство малолетнего и предъявили обвинение по соответствующей статье (ч. 3 ст. 30 п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги: Мытищи, новорожденный, новости РБК
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