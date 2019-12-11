В Московской области обнаружили обезглавленное тело мужчины

На северо-востоке Московской области в поле рядом с автобусной остановкой в деревне Никифорово нашли тело 37-летнего мужчины. Об этом сообщает главное следственное управление СК по области.

В сообщении указывается, что тело москвича без головы обнаружили 10 декабря. Согласно данным ведомства, смерть мужчины наступила примерно за сутки до обнаружения тела. По предварительным данным СК, накануне мужчина пошел в лес, чтобы фотографировать животных.

Следователи возбудили уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В середине ноября в московском парке «Лосиный Остров» нашли тело 45-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).





